FCIN1908 / Caso Hakimi, ecco i 2 passaggi necessari per sperare di averlo in Genoa-Inter

Il comunicato dell’Inter in merito al tampone negativo di Achraf Hakimi ha sollevato da una parte grande felicità per la buona notizia, dall’altra enorme rimpianto per la sua mancata disponibilità in occasione della partita di Champions League (nel caso che la sua negatività al Covid venisse naturalmente confermata). Ma in questo momento non c’è spazio per i rimpianti, c’è una partita nel mirino.

I passaggi per far tornare Hakimi in gruppo e quindi disponibile a entrare in campo sono principalmente due. Il primo è l’esito del tampone, che arriverà domani e che dovrà essere negativo. In quel caso (e torniamo al capitolo rimpianto Champions League) ci vorrà un ulteriore passaggio, che consiste nella certificazione da parte dell’Ats che il risultato emerso prima della partita di mercoledì sia stato un falso positivo. Hakimi raggiungerà i compagni a Genova? Dipende dalle tempistiche di questi due passaggi: importante sarà l’orario in cui verrà comunicato l’esito del tampone di Achraf e (si spera) la conseguente certificazione del falso positivo da parte dell’Ats. In quel caso Antonio Conte avrebbe (eventualmente) un motivo in più per essere felice. Se Hakimi non dovesse essere disponibile per la partita di domani, lo potrebbe essere comunque per quelle successive. E sarebbe davvero una grande notizia.