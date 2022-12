FCIN1908 / Inter, in prova lo svedese Nezirevic: aggregato alla Primavera, ecco chi è

Possibili movimenti in vista per quanto riguarda il settore giovanile dell'Inter: nelle ultime settimane, come appreso da Fcinter1908, ad allenarsi con la formazione Primavera c'era anche Alem Nezirevic. Terzino destro svedese, classe 2004, proveniente dal Motala (club della terza serie del suo Paese), Nezirevic ha sostenuto un periodo di prova sotto lo sguardo attento dello staff tecnico del vivaio nerazzurro, dopo aver fatto lo stesso in passato anche con il Sassuolo. Le relazioni sul suo conto sono positive e l'operazione, nel caso in cui dovesse concretizzarsi, verrà ufficializzata a gennaio, alla riapertura del mercato.

Nezirevic, che ha già collezionato 24 presenze con la prima squadra del Motala in questo 2022, non ha nascosto la sua gioia prima di partire per Milano a novembre, rimanendo però ben saldo con i piedi per terra: "È fantastico, saranno settimane divertenti. Non si sa mai cosa succederà. Ora vado all'Inter, e questa è l'unica cosa che so".