FCIN1908 / Inter, Vanheusden non resterà: già chiusa cessione in prestito

Zinho Vanheusden non resterà all'Inter come sostituto di Andrea Ranocchia. Come appurato da Fcinter1908, è già stata completata la sua cessione in prestito ad un club estero, non ancora noto. Il difensore belga, quindi, avrà nuovamente l'opportunità di cimentarsi da titolare, non rimanendo nelle retrovie in nerazzurro.