FCIN1908 / Inter, in arrivo il bomber polacco Zuberek: visite mediche in settimana

L'attaccante classe 2004, reduce da una stagione da protagonista con l'Under 17 della Spal, è a Milano: affare in dirittura d'arrivo

L'Inter è sempre molto attiva per quanto riguarda il mercato dei giovani: il club nerazzurro, come appurato da Fcinter1908, si appresta a mettere a segno un altro colpo. Si tratta di Jan Zuberek, attaccante polacco classe 2004, proveniente della Spal: centravanti forte fisicamente, già ben strutturato (sfiora il metro e 90 di altezza), mancino di piede, nell'ultima stagione si è reso protagonista con la maglia biancazzurra, segnando 10 gol in 14 partite con la formazione Under 17.