FCIN1908 – Pinamonti nel mirino di due italiane. Marotta riallaccerà i contatti con Raiola?

Andrea Pinamonti ha lasciato l’Inter a giugno di un anno fa. E’ andato al Genoa per avere più spazio e perché il club nerazzurro potesse mettere a bilancio la cifra spesa dai rossoblù per il suo cartellino (circa 18 mln). Un patto tra gentiluomini fa pensare che i dirigenti interisti potranno pensare a lui in futuro. Ma da quanto raccolto dalla redazione di FCINTER1908.IT sull’attaccante italiano, classe 1999, ci sarebbe anche la Roma. Non è neanche una cosa nuovissima perché Petrachi aveva messo gli occhi su di lui già la scorsa estate e pare proprio intenzionato a tornarci su. Non sarebbe neanche l’unico club interessato al giocatore. Anche il Napoli ci starebbe facendo un pensierino. Il club di Suning aveva avuto contatti con l’entourage del ragazzo a gennaio. Da vedere se i contatti riprenderanno nella prossima sessione di mercato (potrebbe andare via Sanchez e anche Esposito potrebbe fare esperienza altrove) o se il giocatore prenderà altre strade. Nella capitale già si parla di un possibile scambio con Perotti.

(Fonte: FCINTER1908.it, Eva A. Provenzano-Francesco Parrone)