Il direttore generale dell’Asd Altarese, Omar Pansera, uno dei volti nuovi della gestione societaria, ha voluto sottolineare come questo accordo sia per la squadra un’occasione eccezionale.

"Siamo felici che una delle realtà editoriali più importanti del panorama sportivo nazionale, con decine di milioni di accessi al mese, abbia deciso di sposare il nostro progetto fondato su passione, sostenibilità e risvolti sociali. Siamo certi che grazie al sostegno di FcInter1908 riusciremo a raggiungere i risultati sportivi che ci siamo prefissati e, soprattutto, a far conoscere il nostro territorio, le realtà che ci sostengono e la passione che anima il nostro progetto. Speriamo che in tanti, vicini o lontani, per passione o per divertimento, comincino a seguire i risultati della nostra piccola realtà. Forza Altarese”