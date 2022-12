Inter, futuro incerto per Handanovic: due strade possibili, ritiro ipotesi remota

Il portiere sloveno ha perso il posto da titolare, ma si sente ancora in grado di disputare un'altra stagione

Fabio Alampi

In casa Inter tra i tanti contratti in scadenza a giugno c'è anche quello di Samir Handanovic: il portiere e capitano sloveno in questa stagione ha perso il posto da titolare, e in questi mesi rifletterà sulla scelta migliore da prendere per la sua carriera. Due le strade possibili, come scrive il Corriere dello Sport, più una al momento molto remota:

"Il fatto che l'Inter stia sondando il mercato dei portieri, in particolare quello degli svincolati a fine stagione, è il segnale appunto di un Handanovic in bilico davanti all'opportunità di proseguire in nerazzurro. Del resto, da quest'anno il suo status è cambiato: non più titolare e capitano, ma vice-Onana. Per la verità, a inizio stagione, c'era ancora lo sloveno a difendere la porta interista. Ma il camerunese, da numero uno di Champions, si è preso anche il campionato. Così, nella testa di Handanovic c'è ormai un dubbio: restare (dovrebbe comunque rinnovare) e continuare a fare il secondo di Onana, oppure cercare un'altra occasione, magari in una squadra di livello inferiore, per tornare a fare il titolare nonostante i 39 anni (li compirà il 14 luglio 2023)?

Ci sarebbe anche una terza via, quella di chiudere con il calcio giocato, ma al momento è quella meno probabile, visto che lo sloveno si sente assolutamente in forze per proseguire la sua carriera".