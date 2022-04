GdS – Futuro Inzaghi? “Cambiare all’Inter potrebbe diventare necessità se…”

I discorsi sul rinnovo di Simone Inzaghi in casa Inter sono congelati. Lo svela La Gazzetta dello Sport alla vigilia del derby d’Italia

I discorsi sul rinnovo di Simone Inzaghi in casa Inter sono congelati. Lo svela La Gazzetta dello Sport alla vigilia del derby d’Italia. Testa al campo e al finale di stagione, poi si parlerà dei prolungamenti di contratto. Come riporta la rosea, “il management - che ha dato solidità al progetto anche grazie alla continuità tecnica - non vorrebbe pensare a un cambio di panchina per la prossima stagione, anche per questioni pratiche (non ci sono big in giro e tanto meno soldi da investire), ma a partire da domani Inzaghi dovrà dimostrare di avere ancora in mano la cloche nerazzurra. Altrimenti cambiare potrebbe diventare una necessità”.