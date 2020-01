Flamengo, Braz: “Gabigol? La situazione è la stessa, ci vuole calma. Il tentativo è quello…”

Il nuovo acquisto del Flamengo, Pedro, si è presentato ai tifosi in conferenza stampa. Presenta anche il vicepresidente del club, Marcos Braz, che ha parlato anche della situazione di Gabigol: “La situazione di Gabigol è sempre la stessa. Il tentativo è quello di arrivare alle battute finali della trattativa. Il giocatore oggi non appartiene al Flamengo. Continuiamo con lo stesso interesse, la stessa concentrazione. Devi stare calmo in modo da poter avere un lieto fine“.

(Gustavo Choque)