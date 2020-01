Sky – Gabigol-Flamengo: i dettagli della prima offerta ufficiale. La richiesta dell’Inter…

Gabigol e Flamengo hanno trovato l’accordo per la permanenza del giocatore in Brasile. Ora c’è da trovare l’accordo con l’Inter e sta per arrivare una prima offerta ufficiale da parte del club brasiliano per 17 mln più una sostanziosa percentuale per la futura rivendita. L’Inter ce l’ha a bilancio a circa 12 mln di euro, ma è conscia del valore del ragazzo quindi la richiesta dovrebbe essere tra i venti e i venticinque mln di euro. Non siamo lontani da quanto chiederebbero i nerazzurri ma neanche vicinissimi per la chiusura della trattativa che il Flamengo vuole portare a buon fine.

(Fonte: SS24)