In Brasile – Gabigol, ci siamo: Flamengo in viaggio verso l’Italia per chiudere con l’Inter

Siamo vicini alla conclusione della trattativa tra Inter e Flamengo per il trasferimento a titolo definitivo di Gabigol al club brasiliano. Dopo l’ultima stagione giocata in prestito, l’ex Santos si avvicina a grandi passi alla firma. Secondo ultime indiscrezioni riportate da Fox Sports Brasil, infatti, Braz e Spindel, rispettivamente vicepresidente e direttore esecutivo del Flamengo, sarebbero in viaggio verso l’Italia per chiudere una volta per tutte la trattativa con l’Inter.

Secondo le ultime, l’affare potrebbe essere chiuso per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, più il 20% sulla futura rivendita del giocatore.

(Fonte: Fox Sports Brasil)