Ag Gabriel Jesus: “Via dal City? Tutto è possibile. Inter? Mai stato vicino e la Champions…”

Cristiano Simões, agente di Gabriel Jesus, non esclude un addio del centravanti brasiliano al Manchester City. I Citizens, in attesa dell’appello, sono stati condannati a due anni fuori dalla Champions League. Ma questo non sembra essere determinante nella scelta dell’ex Palmeiras.

“Gabriel Jesus in questo momento sta molto bene al City. A me non è arrivata alcuna telefonata. Non mi ha contattato nessuno”, ha detto Simoes a Fcinternews.

“Se può lasciare il City? Beh, al giorno d’oggi tutto è possibile. Il City senza Champions? Non credo sia così fondamentale. Ha scelto il City per Guardiola e non è mai stato davvero vicino all’Inter. In futuro? Ripeto, per ora non mi ha chiamato nessuno. Né è arrivato qualcosa di interessante per una trattativa. Per ora…”