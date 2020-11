“Il Torino è un’ottima squadra. Ha raccolto sicuramente meno rispetto a quello che è il suo valore di squadra, ci aspetta una partita dura. Dobbiamo entrare in campo decisi per portare a casa i tre punti. Ci aspettano dieci partite da qua a Natale ci sarà spazio per tutti e per dimostrare e per aiutare la squadra a fare punti”. Con queste parole Roberto Gagliardini ha analizzato la sfida tra Inter e Torino in programma oggi pomeriggio.

(Inter TV)