Inter, Gagliardini ai saluti? Due club di A fortemente interessati: si lavora per gennaio

"Il centrocampista è stato fin qui poco utilizzato in stagione da Simone Inzaghi, anche a causa di qualche acciacco fisico. La lunga assenza di Brozovic poteva aprirgli maggior spazio nelle rotazioni, ma Gagliardini è finito anche dietro ad Asllani: cinque presenze totali in A (di cui solo due da titolare) per un totale di 173 minuti giocati, e quattro gare in Champions, per 94 minuti giocati. Pochi per non pensare di guardarsi intorno alla riapertura del mercato. A maggior ragione perché su Gagliardini c’è il forte interesse di Monza e Cremonese, due club pronti a metterlo al centro del progetto tecnico da subito e anche a farne un perno del futuro della squadra. Gaglia all’Inter è sempre stato felice e ha sempre avuto un ruolo comunque centrale. Ma senza sentore di rinnovo, logicamente prenderà in considerazione le offerte che arriveranno anche dall’estero dove non mancano gli estimatori", spiega La Gazzetta dello Sport.