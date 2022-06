Galliani: “Pinamonti e Sensi? Non facciamo nomi. Pirola? Ne parleremo con l’Inter”

L'ad, tornato a lavorare in Serie A col Monza, era presente all'Assemblea di Lega e a margine dell'incontro ha parlato con i giornalisti

Eva A. Provenzano

Il Monza è in Serie A e dalle parti di via Rossellini, sede della Lega Calcio, si è rivisto Adriano Galliani. A margine dell'Assemblea di oggi ha parlato con i giornalisti, compreso l'inviato di FCINTER1908.IT, ecco le sue parole:

-Come è andata?

È stato bello tornare, ho ritrovato vecchi amici, persone con cui ho condiviso tanti anni. Bene, una bella emozione perché il Monza per la prima volta è in Serie A, prima ero qua per il Milan, esserci per il Monza è motivo di grande gioia.

-Chi era qui in rappresentanza delle piccole spesso ai tempi in cui lei era qui per il Milan si lamentava...

Ma no, con Scaroni abbiamo detto che Milan e Monza voteranno sempre assieme. Il cuore è rimasto.

-Confronti di mercato?

Non abbiamo ancora parlato di mercato. Avremo un nuovo responsabile dell'area tecnica ed è François Modesto e l'ho scelto perché lo ritengo molto capace, lo farei lavorare.

-Pinamonti e Sensi piacciono a lei e al Monza?

Ma no, vediamo dai. Non facciamo nomi.

Filo diretto con Inter e Milan sul mercato?

Non so, i rapporti sono ottimi e poi vediamo insomma. Ho appena preso un responsabile dell'area tecnica e voglio far lavorare lui.

-Quali obiettivi per la prossima stagione?

Stare a sinistra della classifica che vorrebbe dire dal primo al decimo posto, l'obiettivo è questo.

-Giocatori italiani per l'ossatura: Pessina, Sensi, Pinamonti, Candreva, Romagnoli, Ranocchia, sono usciti tutti questi nomi...

In effetti sono tutti italiani quindi vanno bene tutti (ride.ndr). Il Monza ha un grande problema: le liste di Serie A come le liste UEFA sono fatte di 21 giocatori, quattro italiani 17 chi vuoi tu e quattro allevati dalla squadra. Il Monza non ha nessuno allevato, tranne Pessina, non lo prendiamo, ma dovremo prendere tanti giocatori nati dal 2000 in poi che possano fare i titolari, altrimenti non hai la rosa completa.

-Pirola destinato a restare al Monza?

Lui è un 2002 italiano ed è brianzolo, origine doc, ne parleremo con l'Inter.

(Fonte: FCINTER1908.it, dall'inviato a Milano Daniele Vitiello)