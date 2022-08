Gds – Acerbi come Vucinic-Guarin: Inter sceglierà da sola ma sa del “no” dei tifosi

Non saranno certo i tifosi a determinare l'evoluzione dell'affare Acerbi-Inter. Ma la voce del popolo nerazzurro non è certamente ignorata in casa Inter. La società è consapevole del termometro intorno all'ultimo nome accostato ai nerazzurri. E ne terrà conto, pur scegliendo ovviamente in piena libertà.

"L'opposizione a Francesco Acerbi ricorda in misura ridotta il precedente dell scambio saltato nel gennaio del 2014 con la Juventus: Mirko Vucinic già pronto alle visite mediche a Milano, Fredy Guarin diretto in Piemonte. Ovviamente in quel caso le implicazioni erano differenti: c'era di mezzo una storica rivalità e soprattutto la trattativa coinvolgeva dei titolari.

In questo caso il fronte è anche meno compatto, ma sono molti i tifosi che non vedrebbero di buon occhio un arrivo del 34enne a Milano, dopo i suoi trascorsi in rossonero tra gioventù e carriera da calciatore. Un affondo di Marotta chiuderebbe la questione, ma al momento tutto è in sospeso per valutare altri profili come Manuel Akanji e Trevoh Chalobah. È difficile affermare quanto abbia pesato il parere della tifoseria in tutte queste trattative, ma certamente il pubblico più caldo d'Italia ha sempre messo in chiaro cosa avrebbe significato ogni cessione o acquisto nel cuore di chi ogni due domeniche paga il biglietto di San Siro", commenta la Gazzetta dello Sport.