GdS / Inter, derby per Scamacca: incontro Milan-Sassuolo. Frattesi? Il prezzo…

Gianluca Scamacca infiamma il mercato. L’attaccante romano classe 1999 è in procinto di rinnovare il contratto fino al 2026 con il Sassuolo. Un passaggio prima della cessione a una big. Sulle sue tracce ci sono Inter e Milan, in quello che...

"In via Aldo Rossi lasciano intendere che non vogliono dare vita ad aste con i dirimpettai di San Siro. Allo stesso tempo, però, l’interesse tecnico è esplicito".

"Non è più tempo di bluff nella partita per Scamacca. Il Sassuolo e il giocatore adesso giocano a carte scoperte, con il rinnovo ormai concordato. Allo stesso modo si capirà in fretta se la manovra rossonera avrà concrete possibilità di successo o se la trattativa tornerà alla base di partenza: cioè sulla sponda Inter. In questo caso, infatti, va sempre ricordato che l’attaccante ha già detto chiaramente che non ha intenzione di giocare all’estero. Detto che Frattesi è la prima scelta di Inzaghi per il centrocampo dell’Inter, la sua cessione è legata al fatto che il Sassuolo deve riconoscere alla Roma il 30 per cento dell’incasso: così il prezzo rischia di salire".