GdS – Jovic, l’Italia chiama: l’Inter può tornare all’attacco a gennaio

Il serbo potrebbe presto lasciare Madrid: i nerazzurri sono tra i club che seguono con attenzione la vicenda

Luka Jovic è già stato accostato all'Inter in passato e presto il suo nome potrebbe tornare di moda in casa nerazzurra. Dell'attaccante parla la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "Cerca gol lontano da Madrid e l’Italia chiama. La Fiorentina è solo l’ultimo dei club accostati alla punta serba, dopo gli interessamenti estivi di Milan e soprattutto inter. I nerazzurri nel mercato di riparazione possono tornare all’attacco".