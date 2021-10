Mercato Inter, spunta un nome nuovo: possibile colpo low cost dalla Roma

C'è un nome nuovo per il mercato dell'Inter: spunta un possibile colpo low cost dalla Roma per il centrocampo

Un nome nuovo per il centrocampo dell’Inter. È quello di un esubero della Roma, possibile soluzione low cost per i nerazzurri. L’indiscrezione arriva dalla Spagna e viene rilanciata da Calciomercato.com: “Il futuro di Marcelo Brozovic resta in bilico e sul mercato l'Inter sta iniziando a monitorare i profili dei centrocampisti centrali dotati di grande qualità. Fra questi secondo la stampa spagnola una soluzione "low cost" è rappresentata anche da Gonzalo Villar, in uscita dalla Roma dopo l'epurazione di Mourinho”, si legge.