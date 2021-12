Gds – Napoli perde Insigne a zero. Quasi fatta col Toronto: offerti 9,5 mln contro…

Lorenzo Insigne potrebbe cedere alla maxi offerta del Toronto Fc, squadra che milita nella Major League Soccer statunitense

I canadesi metterebbero sul piatto 9,5 milioni di euro a stagione per cinque anni. L’attaccante azzurro non ha ancora deciso ma sarebbe propenso a dire sì, lasciando così il Napoli in estate. La proposta di rinnovo del club azzurro si è fermata a 3,5 milioni di euro all’anno.