Nel caso in cui davvero Hakan Calhanoglu dovesse prendere la strada di Monaco, si accenderebbe l'ennesimo duello di mercato tra Inter e Juventus, stavolta per Khephren Thuram. Ecco il punto sul futuro del centrocampista francese da La Gazzetta dello Sport: "Mentre la Juventus si avvicina al suo obiettivo, da Milano giungono voci di una possibile interferenza in arrivo dalla Lombardia. Nessuno se lo sarebbe aspettato soprattutto per via dell'abbondanza che Simone Inzaghi dovrà gestire con l'aggiunta di Piotr Zielinski dal Napoli, ma l'imminente offerta del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu sta cambiando le carte in tavola.