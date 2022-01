Gds – Rinnovi, Perisic quasi impossibile: ecco a quanto ammonta la distanza

Se per il rinnovo di Marcelo Brozovic permane la fiducia, molto meno sicura è la permanenza all'Inter dell'altro croato Ivan Perisic

Se per il rinnovo di Marcelo Brozovic permane la fiducia, molto meno sicura è la permanenza all'Inter dell'altro croato. Con Ivan Perisic, infatti, le strade sembrano davvero in procinto di separarsi. Malgrado l'arrivo a Milano di Steven Zhang, la distanza economica per il prolungamento sembra davvero troppo ampia. Ne è convinta la Gazzetta dello Sport.

"Steven sarà fondamentale per chiudere la trattativa sui 6,5 più bonus, ma anche per capire i margini (invero pochi) per andare incontro all'altro croato in scadenza, con Perisic che chiede 6 milioni per tre anni e l'Inter ferma a un biennale da 3,5", scrive la Rosea.