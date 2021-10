Inter, a gennaio nuovo assalto per Scamacca: affare possibile. E su Lucca…

I nerazzurri cercano un vice Dzeko: il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio rimane l'attaccante del Sassuolo

Un acquisto decisamente azzeccato: l'Inter si gode Edin Dzeko, arrivato a Milano in estate e da subito elemento imprescindibile per Inzaghi. Gol e molto altro, ma l'età (35 anni) non è dalla parte del bosniaco: in casa nerazzurra lo sanno, e già a gennaio potrebbero provare nuovamente a cercare un'alternativa sul mercato. Il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio, secondo Tuttosport, rimane Gianluca Scamacca, già cercato senza successo ad agosto .

"L'Inter un tentativo lo farà ancora col Sassuolo, però non per Giacomo Raspadori, obiettivo per la prossima estate, ma per Gianluca Scamacca, lui si prototipo ideale di vice-Dzeko. [...] A gennaio l'Inter ci riproverà, anche perché Scamacca ha deciso di restare, rifiutando anche altre proposte - Sampdoria, Verona, Cagliari fra i club che si erano avvicinati a lui -, per avere maggiore spazio nel Sassuolo, spazio che Dionisi non gli ha particolarmente concesso finora, se non a gara in corso: sette presenze per Scamacca in sette giornate, ma tutte da subentrante per 113 minuti complessivi. Panchina per panchina, chissà che a gennaio anche il giocatore romano, entrato nel giro azzurro, non cambi prospettive sull'Inter. E visti i rapporti fra Marotta e Carnevali, la formula prestito con diritto potrebbe tornare d'attualità".