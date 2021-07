SecoloXIX: “Genoa, affare Vanheusden definito. L’Inter ha questo piano per lui”

Il centrale '99 belga Zinho Vanheusden si accaserà al Grifone: lo conferma il Secolo XIX nella sua edizione odierna

E' ormai scritto il futuro di Zinho Vanheusden, centrale classe '99 che l'Inter ha da poco riacquistato dallo Standard Liegi. Come conferma il Secolo XIX, infatti, il difensore si accaserà al Genoa per questa stagione: "Il nome nuovo per la retroguardia del Grifone è Zinho Vanheusden, centrale belga classe 1999 dell'Inter. Il Genoa ha sorpassato Spezia, Bologna e Cagliari ed è pronto ad accogliere in prestito secco il difensore pupillo del ct belga Martinez, giocatore di talento frenato sinora solo dagli infortuni alle ginocchia. Operazione definita, il belga sarà rossoblù. E anche l'Inter ha dimostrato di avere molta fiducia esercitando nei giorni scorsi il diritto di riscatto dallo Standard per 16 milioni. Il club nerazzurro ha deciso di girare Zinho in prestito, per permettergli di giocare con continuità, mettendosi alle spalle l'ultimo infortunio, e il Genoa si è fatto avanti, bruciando la concorrenza".