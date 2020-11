Gervinho: “Il mio futuro? Mi diverto col Parma, faremo il punto a fine stagione”

Di lui ha parlato anche Beppe Bergomi, consigliandolo come acquisto per Conte. Ma Gervinho non sembra intenzionato a dire addio al Parma per il momento. E a proposito del suo favore ha detto: «L’obiettivo è mantenere il Parma in Serie A il più velocemente possibile. Poi vedremo se avremo la capacità di raggiungere un posto europeo. Per quanto riguarda il mio futuro, faremo il punto alla fine della stagione. Per il momento continuo a divertirmi con la maglia gialloblù».

(Fonte: parmalive.com – tmw)