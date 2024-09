Sebbene qualche sofferenza di troppo, l'Inter ha dato una grande dimostrazione di forza su un campo difficile come quello di Udine

Sebbene qualche sofferenza di troppo, l'Inter ha dato una grande dimostrazione di forza su un campo difficile come quello di Udine. La gestione dopo il gol di Lucca nei minuti finali, come sottolinea il Corriere dello Sport, è stata da grande squadra. Senza contare il ritorno al gol di Lautaro:

"La notizia migliore, però, è stato il ritorno al gol di Lautaro. Che, prima, ha dovuto fare nuovamente cilecca. Per poi sbloccarsi in maniera rocambolesca, sfruttando un rimpallo con il disastroso Bijol. Lì è come se si fosse girato l’interruttore, perché il bis è stato proprio da Toro: controllo perfetto sull’appoggio di Thuram e destro secco a bucare Okoye".