"Il confronto è quello che accade sempre, soprattutto nei giorni in cui ci si ritrova al campo, anche se stavolta bisogna analizzare un evento imprevisto: alla vigilia il derby pareva una commedia allegra, ma si è trasformato in un thriller con finale shock. L’occasione della mazzata all’altra metà di Milano è stata sciupata: è stata tramortita l’Inter, ma non le certezze che il gruppo di Inzaghi aveva seminato negli anni. La gelata del Milan non ha fatto seccare la piantina che c’è sul balcone di Simone".