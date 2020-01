Giroud, l’Inter alza l’offerta: intesa vicina con il Chelsea, ecco quando si chiude

In attesa di definire l’operazione Eriksen, l’Inter accelera anche sul fronte Giroud: l’attaccante francese ha nuovamente sorpassato Llorente nella corsa per il posto di vice Lukaku, e la dirigenza nerazzurra è pronta a sferrare l’assalto decisivo. Secondo Tuttosport, la mossa del giocatore di rinunciare a parte dell’ingaggio è risultata decisiva ai fini del buon esito della trattativa, che entrerà nel vivo a partire da lunedì:

“L’Inter aveva già capito giovedì sera che gli azzurri non avrebbero dato Llorente e così sono tornati a chiamare Manuello, agente di Olivier Giroud. Contatti telefonici ci sono stati anche ieri mattina, ma l’Inter prima di lunedì difficilmente metterà in piedi la trattativa col Chelsea. […] I Blues chiedevano 5 milioni più 1 di bonus, l’Inter si era spinta fino a 4 più 1 e aveva di fatto colmato il gap grazie a Giroud che aveva deciso di rinunciare a un milione sull’ingaggio che percepirà fino al 30 giugno 2022 in nerazzurro (1.5 fino al 30 giugno, 3.5 nelle successive due annate).

Perché lunedì? Perché ovviamente bisogna aspettare che tutti gli aspetti burocratici del trasferimento di Politano al Napoli vengano completati, anche se il giocatore potrebbe non svolgere nuove visite mediche, avendole già fatte nei giorni scorsi a Roma presso Villa Stuart per il club giallorosso (anche il Napoli si serve della stessa struttura).

L’Inter avrebbe preferito prendere Llorente, di un anno e mezzo più vecchio di Giroud, perché l’impegno sarebbe stato solo di 6 mesi, mentre col francese si dovrà legare per due stagioni e mezzo“.