Inter, Giroud parla chiaro: “Pensavo di giocare di più. A gennaio prenderò la decisione”

Olivier Giroud non esclude più di lasciare il Chelsea nella prossima finestra di calciomercato.

“Dovrò prendere una decisione a gennaio”, ha ammesso a ‘Telefoot’ il 34enne attaccante francese, consapevole che la sua presenza ai prossimi Europei dipendera’ dal suo impiego durante la stagione, finora piuttosto limitato con la maglia dei Blues.

“All’inizio della stagione pensavo di poter ancora aiutare la mia squadra, ma il mio utilizzo in campo si è ridotto molto – ha detto il campione del mondo, avvicinato spesso in passato anche a Inter e Lazio – Sono chiaro sulla mia situazione, dovrò prendere una decisione a gennaio. Spero di prendere la decisione giusta, come ho sempre fatto”.