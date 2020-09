Giulini: “Nainggolan? Ingaggio sì, cartellino no. Ora l’Inter ci ha proposto di…”

“L’Inter vuole monetizzare e il momento è complicato per spendere. Noi abbiamo dato la disponibilità a coprire la sua retribuzione. Lui ha dato quella a farlo su tre stagioni anzichè due e lo ringrazio per questo grandissimo segnale, ma non possiamo permetterci di pagare anche il cartellino”.

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, fa il punto sulla trattativa con l’Inter per il ritorno di Nainggolan.

“Ci è stato proposto di valutare la cessione di un nostro giocatore promettente e potremmo discuterne nei prossimi giorni”, ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport.