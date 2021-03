Godin: “Inter, ci è mancato solo vincere. Addio? Scelta di Conte, chiedete a lui”

Il difensore uruguaiano, Diego Godin, ora al Cagliari, è tornato sull'avventura all'Inter e sull'addio al club nerazzurro

Diego Godin è tornato a parlare della sua avventura all' Inter , terminata la scorsa estate con il passaggio al Cagliari . Il difensore uruguaiano si è raccontato ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport, lasciando trasparire un po' di amarezza per la fine della storia d'amore con il club nerazzurro.

Che cosa non ha funzionato all’Inter?

"Ci è mancato solo vincere. Se ci pensa, siamo arrivati secondi in Serie A e in finale di Europa League. A un passo da una stagione storica. L’Inter non giocava una finale europea da 10 anni".