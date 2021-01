Pedullà: “Inter, nuova pretendente per Eriksen: due ipotesi. Gomez, si può a una condizione”

Alfredo Pedullà, giornalista de’ La Gazzetta dello Sport e noto esperto di calciomercato, ha parlato in collegamento su Sportitalia delle ultime novità sull’Inter. A tenere banco in casa nerazzurra è il futuro di Christian Eriksen. Secondo Pedullà, nelle ultime ore il Leicester ha allacciato i primi contatti con il club di viale della Liberazione per il centrocampista danese. Le ‘Foxes‘ sono in corsa, ma non è da escludere un ritorno al Tottenham. L’Inter apre al prestito ma non vuole pagare l’ingaggio di 7,5 milioni di euro netti.

In caso di addio di Eriksen, l’Inter diventerebbe un’opzione per il Papu Gomez. L’argentino ha già detto no a molte proposte ricevute dall’estero, mentre l’Atalanta non vuole cederlo in Italia e rafforzare una rivale.

Pedullà parla anche di Pinamonti: “Non escluderei sorprese, ma in questo momento è più dentro l’Inter che fuori“. Aumentano le percentuali di una permanenza dell’attaccante di Cles in nerazzurro.