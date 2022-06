Pedullà: “Gosens, l’Inter gli affiancherà un giovane di talento. Tre opzioni al vaglio”

L'esperto di mercato su Gazzetta.it ha parlato della caccia all'esterno dell'Inter che dovrà sostituire Perisic andato in Premier

L’Inter ha confidato nel rinnovo di Perisic, ma non si è disperata per la scelta del croato di raggiungere Conte al Tottenham. Era arrivato Gosens a gennaio, sarà lui il titolare. E si può anche aggiungere che forse per il tedesco la decisione di Perisic di andare in Premier League sia stata una liberazione, non avrebbe sopportato un’intera stagione da alternativa. L’Inter gli affiancherà un giovane di talento, molte strade porterebbero a Udogie o Bellanova, se non fosse che per il cartellino bisognerebbe investire una quindicina di milioni. Oggi i nerazzurri hanno intenzione di riversare il budget su altri reparti, ecco perché non va trascurata l’opzione Cambiaso a un anno dalla scadenza con il Genoa, seguito dalla Juve, e che ha le caratteristiche per crescere all’ombra di un treno come Gosens