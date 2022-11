Gosens, futuro lontano da Milano? Tre club si muovono, ma la richiesta dell’Inter è chiara

"Dopo 15 mesi nei quali ha giocato pochissimo a causa di un triplice infortunio alla coscia destra e di scelte tecniche, l’esterno ha voglia di essere di nuovo protagonista. E in Germania i club che hanno manifestato la volontà di accoglierlo sono almeno tre: il Bayer Leverkusen, il Wolfsburg e l’Eintracht. Naturalmente a determinate condizioni, ovvero prestito con diritto di riscatto. Il valore di Robin non è in discussione, ma è altrettanto innegabile che venga da un periodo complicato. Impossibile per l’Inter ricavare la cifra investita per averlo visto che nel 2022-23 sarà inizialmente a bilancio per 27,4 milioni. Ecco perché chi vuole Gosens finora si è spinto a offrire un prestito oneroso per sei mesi e al massimo a valutare una possibile contropartita tecnica per soddisfare le esigenze dell’Inter", riporta La Gazzetta dello Sport.