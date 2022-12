Gosens verso la Bundesliga, sondaggio dello Schalke 04. L’Inter vuole la cessione subito

L'esterno tedesco vorrebbe andare in Germania per trovare più spazio e ritrovare condizione e fiducia, ma finora solo prestiti

La ricerca e l'acquisto di un esterno per la fascia sinistra dell'Inter dipende però dalle uscite. Se per Gagliardini e Correa si sta muovendo poco, c'è più attenzione riguardo a Gosens.

"L’ispezione del mercato della Bundesliga per Robin proseguirà a lungo, anche perché è là che l’ex Atalanta vuole rigenerarsi, fosse anche con un prestito di sei mesi: lo Schalke, club per cui Gosens fa il tifo sin da bambino, si è già fatto sentire. Più che soluzioni temporanee, però, i nerazzurri preferirebbero una vendita definitiva del tedesco, scenario non facile a gennaio. Nel caso, la sua eventuale uscita aprirebbe la strada proprio a un ingresso immediato e importante: con questo obiettivo, i nerazzurri continuano a sfogliare profili su profili tra i migliori mancini del Continente", spiega La Gazzetta dello Sport.