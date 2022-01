Gosens, la storia della trattativa tra Inter e Atalanta. Il contratto del giocatore…

La storia della trattativa lampo tra i due club e i dettagli del contratto che firmerà il giocatore

Dopo aver sondato diversi profili, l'Inter si è lanciata su Robin Gosens. L'offensiva nerazzurra è stata rapida, è successo tutto in meno di 24 ore. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nel vertice di due sere fa in sede con i dirigenti, e con Inzaghi collegato in conference call per colpa del Covid, il presidente Steven Zhang ha dato il via libera all’investimento.