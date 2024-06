Gianluigi Buffon, capo delegazione dell'Italia ed ex capitano della Nazionale, ricorda cosa accadde con Gennaro Gattuso nel 2006, quando anche lui si presentò al Mondiale in condizioni fisiche non perfette: "Questo è uno dei motivi che ho tirato fuori in questi giorni chiacchierando con Spalletti e con i ragazzi. Io mi ricordo Rino, nel 2006 volevano spedirlo a casa a tutti i costi. Lui rispose: "A me non mi cacciate!". Saltò la prima, dalla seconda entrò dopo l'espulsione di De Rossi e fu un protagonista assoluto. Barella potrebbe saltare la prima con l'Albania? Oggi o domani ci dovrebbero essere gli esami decisivi per capire l'entità precisa del fastidio".