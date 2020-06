Inter, Hakimi ha già parlato con Conte: colpo targato Ausilio, affare ormai ai dettagli

Achraf Hakimi e l’Inter sono sempre più vicini: i nerazzurri hanno piazzato lo scatto decisivo per l’esterno marocchino di proprietà del Real Madrid. Secondo Tuttosport, il merito dell’operazione va a Piero Ausilio: “Un colpo costruito in tre mesi di lavoro sotto traccia grazie all’intuizione di Piero Ausilio che ha deciso di puntare dritto sul ragazzo che, per età, può essere il presente e pure il futuro dell’Inter, anche quando un altro allenatore prenderà il posto di Antonio Conte. D’altronde Hakimi sa giocare un po’ dappertutto: a destra, ma pure a sinistra, come laterale in una difesa a quattro o esterno nel 3-5-2.

Su input di Ausilio, gli 007 nerazzurri hanno concentrato i radar su Dortmund e – non poteva essere altrimenti – hanno promosso a pieni voti il marocchino. Un’intuizione, quella del ds – fresco di rinnovo fino al 2022 – sposata in pieno da Beppe Marotta che aveva garantito a Conte l’acquisto di un paio di esterni di primo livello per spiccare il volo sulle fasce“.

COLLOQUIO CON CONTE – “In questo ha pesato in modo fondamentale anche la volontà del giocatore, attratto dall’idea di fare un’esperienza in Italia (dopo aver parlato anche con Conte) dove i suoi muscoli – come a Madrid – verranno presi in cura da Antonio Pintus“.

LE CIFRE -“Hakimi avrà un contratto da big: 5 anni a 5 milioni (bonus compresi) a stagione, mentre al club di Florentino Perez andranno 40 milioni più 5 di bonus: oggi è prevista una conference call tra le due società per mettere a punto cosa servirà per farli scattare“.