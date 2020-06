Hakimi, il Real Madrid apre alla cessione: Inter alla finestra, in corsa tutte le big europee

Achraf Hakimi è da tempo nel mirino di tutti i principali club europei: l’esterno marocchino del Borussia Dortmund, di proprietà del Real Madrid, in queste due stagioni trascorse con la maglia giallonera si è imposto come uno dei migliori interpreti del suo ruolo. Tuttavia, il suo ritorno alla base è tutt’altro che scontato: in Spagna rischierebbe di rimanere chiuso da Carvajal, e proprio per questo motivo il suo futuro potrebbe essere lontano dalla capitale iberica.

Secondo il quotidiano Sport, le merengues non avrebbe escluso l’ipotesi di una cessione del talentuoso classe ’98: in prima fila c’è il Bayern Monaco, pronto a offrire 60 milioni di euro (o, in alternativa, organizzare uno scambio con Lucas Hernandez), ma la concorrenza è agguerritissima. Il Borussia Dortmund vorrebbe trattenere il giocatore per un’altra stagione, il Manchester City sarebbe disposto a versare nelle casse del Real 50 milioni di euro, alla finestra ci sono anche Manchester United e Inter.