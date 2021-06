Sky – Hakimi, l’Inter vuole che il Psg aumenti ancora l’offerta per l’esterno

Non basta l'ultimo rilancio del club parigino per l'esterno dell'Inter, per il sì servono almeno 70 milioni di euro

Andrea Della Sala

Non si è ancora conclusa la trattativa tra l'Inter e il Psg per Hakimi. Il club francese è in vantaggio sul Chelsea per l'esterno marocchino, ma manca ancora l'accordo tra le parti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport "Hakimi non è ancora del Psg, l'Inter vuole che aumenti ancora l'offerta arrivata fino a 65, il club nerazzurro vuole 70 milioni. Poi si prenderà una pausa di riflessione per capire quale potrà essere il sostituto".