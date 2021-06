Inter, Hakimi saluta? L’obiettivo ha un nome: “Ma la quotazione è schizzata”

Il Corriere dello Sport fa il punto sui possibili sostituti del marocchino, che si avvicina sempre più al Paris Saint-Germain

Sono giorni decisivi per quanto riguarda il passaggio di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain. Ecco quindi che l'Inter dovrà accelerare le operazioni in entrata per sostituire degnamente l'esterno, che però è tra i migliori, se non il migliore, in assoluto in quel ruolo. Scrive in merito il Corriere dello Sport: "Qualcuno andrà aggiunto a Darmian. Emerson Royal è stato la prima idea, ma in occasione dell’incontro con i suoi rappresentanti sono emerse una serie di complicazioni per portarlo via da Barcellona. Dumfries è un altro elemento considerato interessante, ma l’eccellente Europeo fin qui disputato con l’Olanda ha fatto schizzare in alto la sua quotazione. Difficile che il Psv Eindhoven si accontenti di 20 milioni".