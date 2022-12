Cds – Hakimi, voglia di Inter: la confessione a Lautaro e l’esempio di Lukaku. Gli manca…

Achraf Hakimi è l'uomo del momento. Il suo Marocco sta stupendo tutti, l'ultima impresa è stata quella di eliminare la Spagna agli ottavi del Mondiale. I tifosi nerazzurri hanno potuto ammirare l'esterno per una sola stagione, chissà che un giorno non torni a Milano come sottolinea il Corriere dello Sport. "Il nerazzurro gli è rimasto addosso. Ad oggi è solo un sogno da conservare nel cassetto. Tuttavia, dopo quello che è accaduto questa estate con Lukaku, Hakimi ha cominciato a covare la speranza di realizzarlo. Lo ha confessato pure a qualche ex-compagno interista con cui è rimasto in contatto, Lautaro su tutti. E lo ha ribadito pure ad alcuni amici in comune con l’attaccante argentino che ha invitato a Parigi per una gara di Champions: «Se potessi, non avrei alcun dubbio: tornerei all’Inter»".