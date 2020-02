Handanovic fuori dalla lista Uefa? L’Inter studia la mossa clamorosa e…temporanea

Samir Handanovic potrebbe finire fuori dalla lista Uefa? L’Inter sta seriamente considerando la mossa clamorosa. Niente di definitivo, precisa la Gazzetta dello Sport.

“Ieri Viviano ha svolto tutto il classico iter di visite mediche (Humanitas e Coni) e poi una serie di test fisici ad Appiano Gentile. Oltre alla salute, l’Inter ne vuole valutare la forma, e si prenderà almeno ancora la giornata di oggi per rifletterci. Poi deciderà se offrirgli un contratto di sei mesi e inserirlo anche come sostituto temporaneo di Handanovic nelle liste Uefa (si può, per un periodo di almeno un mese): al momento la decisione non appare scontata”.

Un mese con Viviano al posto di Handanovic, prima del rientro del capitano. Un mese, infatti, sarebbe il tempo standard per il recupero da un’infrazione al dito per un portiere. A meno che il portiere sloveno non riesca nell’impresa di accelerare il rientro.