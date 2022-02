Handanovic e Perisic, da Marotta indizio molto chiaro sul futuro all’Inter

Beppe Marotta non ha usato giri di parole: l'Inter vuole continuare con Samir Handanovic e Ivan Perisic anche in futuro

Beppe Marotta non ha usato giri di parole: l'Inter vuole continuare con Samir Handanovic e Ivan Perisic. Due dei leader dello spogliatoio nerazzurro, in scadenza di contratto, potrebbero presto firmare il rinnovo con la società meneghina.

"Abbiamo la fortuna di aver a che fare con professionisti in scadenza ma da ammirare per quello che dimostrano ogni giorno: anche Ranocchia e altri. Quando parliamo di Perisic e Handanovic parliamo di due professionisti con cui vogliamo dialogare velocemente perché meritano da parte nostra una riconferma: dovremo sederci con calma, non c'è fretta. Fino ad oggi hanno dimostrato di indossare meritatamente questa maglia e di poter continuare perché sono due entità di grande valore", le parole di Marotta a Sky.