Handanovic riflette: l’Inter offre rinnovo annuale e nuovo ruolo. L’agente…

Il contratto del capitano nerazzurro scade a giugno: l'arrivo di Onana potrà condizionare la sua decisione?

La porta dell'Inter, dopo 10 stagioni, potrebbe avere un nuovo padrone: i nerazzurri hanno di fatto chiuso per André Onana, che arriverà ufficialmente a Milano a partire da giugno. A questo punto pare destinato a cambiare il ruolo di Samir Handanovic : il capitano è in scadenza di contratto e, a 37 anni compiuti, deve ora riflettere su quale sia la strada da seguire. Rimanere all'Inter, ma senza più essere intoccabile, o ripartire da un'altra parte? Così scrive La Gazzetta dello Sport:

"Per il primo anno, l'Onana nerazzurro potrebbe essere accompagnato dall'eterno Handanovic, che scade a giugno 2022: al capitano sarà sottoposto un rinnovo annuale che verrà valutato con attenzione. Anche se il suo agente Fali Ramadani sta iniziando a offrirlo ai quattro venti, lo sloveno non sembra vedersi altrove e sta metabolizzando il nuovo ruolo di chioccia del compagno più giovane. Diminuiranno le presenze in stagione e sarà strano per un cannibale abituato a lasciare briciole al resto della compagnia. Del resto, l'Inter, con un portiere di 37 anni tra i pali, era quasi obbligata a iniziare la transizione. E il contributo di Samir sarà comunque decisivo nei destini nerazzurri. Anzi, la convivenza di due portieri, entrambi con gradi da titolare, servirà a rendere più morbido l'atterraggio del camerunese. Il tutto secondo uno schema che l'a.d. Beppe Marotta ha sperimentato con successo alla Juventus nel 2017-18: l'arrivo di Wojciech Szczesny alla corte di Buffon era servito ad aprire la strada al polacco dopo un anno passato a sgomitare con Gigi".