In Francia – PSG, il caso Icardi è la priorità: è lotta contro il tempo. E con l’Inter si usa…

Sono di oggi le voci che parlano di un’offerta fatta dal PSG per Icardi. La cifra pattuita per il riscatto è di 70 mln, ma la prima offerta che sarebbe arrivata abbasserebbe il costo del cartellino. Queste indiscrezioni sono arrivate anche in Francia e lì confermano che il giocatore argentino è la priorità del club parigino.

Il sito Rmc Sport parla dell’attaccante e scrive: “Le trattative tra il club francese e l’Inter stanno andando bene. Si tratta di un’operazione importante ed è sulla scrivania di Leonardo, deve essere risolto entro la fine del mese. L’attuale priorità dei dirigenti parigini è quella di risolvere il caso Icardi quanto prima anche perché l’opzione d’acquisto scade il 31 maggio. Il PSG spera di abbassare la cifra iniziale pattuita, di 70 mln, e tratta con i nerazzurri in questa direzione. Il club francese sta inserendo tra gli argomenti a suo favore, la crisi scaturita dalla pandemia di Covid19 che ha bloccato il calcio mondiale e ha gravemente compromesso le finanze delle società”.