E' Daniel Maldini l'ultimo nome di mercato accostato all'Inter per il futuro: il club nerazzurro, a meno di sorprese, a fine anno saluterà Arnautovic e Correa ed è alla ricerca di profili adatti per completare il reparto. Scrive in merito Il Giorno: "Radiomercato rivela un clamoroso corteggiamento dell’Inter (si è scomodato il ds Ausilio per vedere di persona il giocatore in Monza-Roma, nel mirino pure Bondo), Daniel Maldini nulla esclude: «Se posso tornare al Milan in futuro? Non ci penso, tutto è possibile, si vedrà a fine anno»".