Inter, c’è il gradimento per Daniel Maldini: cosa risulta a FCIN1908

Proprio oggi, Maldini ha parlato così da Coverciano in conferenza: "Sono molto orgoglioso di essere qui. Ho sentito le parole del mister e fanno molto piacere. Venezuela? Sì, sono stato contattato ma ho sempre preferito aspettare il momento giusto e una scelta giusta per me. Credo ne sia valsa la pena. Con papà ho parlato poco, so che è contento e tutti sono contenti. Questo è l'importante. Mi fa un bell'effetto entrare qui e vedere foto di mio papà e mio nonno. Sono concentrato sul mio ritiro qui. Vivo giornata dopo giornata. Sul possibile ritorno al Milan non ci sto pensando, tutto è possibile ma penso a fare bene e poi si vedrà alla fine dell'anno.