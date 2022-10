In Spagna: “Gosens, addio all’Inter a giugno. Già pronto il nome per sostituirlo”

E' stato un passo dall'addio l'estate scorsa, ma la prossima sembra certo: Robin Gosens non sta riuscendo a lasciare il segno all'Inter e probabilmente cambierà casacca a fine stagione. E' quello che spiega Matteo Moretto, giornalista di mercato, sul portale spagnolo Relevo, svelando anche chi sia l'obiettivo numero uno dei nerazzurri per sostituire il tedesco: "L'Italia ha puntato gli occhi su Alfonso Pedraza . Certo, c'è una squadra più attenta e interessata delle altre: l'Inter, che già negli ultimi giorni di mercato di agosto si è fatta avanti e ha chiesto informazioni su di lui al Villarreal.

Ad agosto il piano nerazzurro era questo: lasciare andare Gosens e puntare su un altro terzino sinistro. Marcos Alonso era in lista, così come Pedraza. È stato offerto anche Jordi Alba. Tuttavia, la dinamica del mercato non ha portato cambiamenti dell'ultimo minuto. La fascia sinistra dell'Inter non è cambiata, ma è molto probabile che lo sarà in futuro perché Gosens continua a non convincere. Le possibilità che parta, tra gennaio e giugno, sono ancora piuttosto alte. E qui riaffiora il nome di Alfonso Pedraza.