In Spagna – Kessie, Barcellona si ritira: no a 5 mln netti. Ora Premier, Juve o Inter

Il centrocampista ivoriano è in scadenza e dovrebbe lasciare a giugno il Milan. Le richieste dei suoi procuratori sono troppo "esose"

Il Barcellona avrebbe mollato la pista Franck Kessié. Lo riporta, in Spagna, il quotidiano "Sport". Il centrocampista ivoriano è in scadenza e dovrebbe lasciare a giugno il Milan. Le richieste dei suoi procuratori, però, secondo i media iberici, sono troppo "esose".

I blaugrana avrebbero presentato un'offerta con un contratto da cinque milioni a stagione, rispedita al mittente. Ora i catalani non intendono andare oltre. A questo punto per Kessié è sempre più probabile un futuro in Premier League. Più indietro, rispetto ai team inglesi, le italiane Juventus e Inter.